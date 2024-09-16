У Польщі прорвало ще одну греблю: прем’єр оголосив режим стихійного лиха (відео)

Жителів деяких міст евакуюють на гелікоптерах

У понеділок, 16 вересня, у Польщі, внаслідок негоди, обрушилася дамба на річці Ниса-Клодзька між водосховищами Топола та Козельно у Нижній Сілезії. У зв’язку з цим було ухвалено рішення негайно евакуювати частину міста Пачкув.

Перед цим велика вода затопила місто Строне-Сльонське Нижньосілезького воєводства через прорив дамби на річці Моравка. На тлі масштабних повеней, спричинених циклоном "Борис", прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив стан стихійного лиха.

Відомо, що через сильні дощі на річці Ниса-Клодзька між водосховищами Топола та Козельно в Нижній Сілезії обрушилася дамба. Внаслідок події стрімкі потоки води линули у бік міста Пачкув.

На опублікованому в мережі відео можна побачити частини греблі, яку прорвало під натиском води. Хвиля повені рушила на водосховище Козельно, розташоване біля Пачкува, Опольське воєводство.

У зв’язку з цим було прийнято рішення про повну евакуацію мешканців нижньої частини міста Пачкув, нижньої частини Козельно та нижньої частини Старого Пачкува.

Також повідомляється, що Вроцлав готується до найгіршого сценарію.

З огляду на це в частині країни було запроваджено стан стихійного лиха. Воно охоплює частини Нижньосілезького, Опольського та Сілезького воєводств.

Як заявив прем’єр-міністр Дональд Туск, положення про стан стихійного лиха включає "такі інструменти, як наказ про евакуацію".

Нагадаємо, через сильні дощі стався прорив греблі на річці Моравка. Після цього затопило місто Строне-Сльонське Нижньосілезького воєводства, де проживає 6 тисяч людей.

Попередньо повідомлялося, що дамбу зруйнував тиск води і велика хвиля накрила місто, зносячи все на своєму шляху. Місто має великі руйнування, деякі будинки затоплювали хвилею майже повністю. Вода зносила дерева, машини, огорожі — все, що могла зрушити з місця.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Одеса опинилася під водою після зливи 15 вересня. З цієї причини у частині міста було ускладнено рух транспорту, а вулицями буквально плавали автомобілі.