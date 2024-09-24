Радянська влада знищила історичний центр Києва 83 роки тому: опубліковано архівні фото

Тактика "випаленої землі" завжди була властива росіянам

Цього дня, 24 вересня, у 1941 році, за кілька днів після окупації Києва німцями, комуністичний режим вчинив теракт на Хрещатику у Києві. Було влаштовано серію вибухів, до роковин трагедії опубліковано історичні фото.

Як нагадали у КМДА, 24 вересня в Україні згадують жертв цього злочину комуністів. Після вибухів тоді спалахнула масштабна пожежа. За тиждень вогонь знищив близько 200 будівель в історичному центрі Києва: 5 готелів, консерваторію, театри, кінотеатри, бібліотеки, міськраду, житлові будинки. Трохи згодом вибухнув й центральний храм Києво-Печерської лаври. Насувалася зима, а близько 50 тисяч киян залишилися без житла.

"Це була диверсія радянських спецслужб, у межах тактики "випаленої землі". Комуністи готувалися до відступу – мінували важливу інфраструктуру, історичні пам’ятки, житлові будівлі", — пояснили у КМДА.

Детальніше про цей злочин радянської влади читайте у матеріалі "Телеграфа": Хрещатик в руїнах. Як радянська влада знищувала Київ перед нацистською окупацією

Національну святиню України – Софію Київську вдалося врятувати лише дивом, завдяки мужності та героїзму тодішнього директора Софійського заповідника Олекси Повстенко. Чоловік обманув НКВС, заявивши, що в будівлі немає підземель і приховано замінувати її не вийде.

Після того, як німці окупували Київ, вони розмінували деякі будівлі. Йдеться про "Музей Леніна" (Український дім), Оперний театр, колишню будівлю Центральної Ради (Будинок вчителя) тощо.

Крім того, вибухи на Хрещатику, які влаштували комуністи, стали приводом для одного злочину та трагедії. Менше ніж за тиждень розпочалися масові розстріли нацистами євреїв у Бабиному яру.

Сучасні фото Хрещатика

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав київський центральний залізничний вокзал понад 100 років тому. Ми публікували його архівні фото кінця ХІХ – початку ХХ століття.