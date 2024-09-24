Советские власти уничтожили исторический центр Киева 83 года назад: опубликованы архивные фото

Тактика "выжженной земли" всегда была свойственна россиянам

В этот день, 24 сентября, в 1941 году, через несколько дней после оккупации Киева немцами, коммунистический режим совершил теракт на Крещатике в Киеве. Была устроена серия взрывов, к годовщине трагедии опубликованы исторические фото.

Как напомнили в КГГА, 24 сентября в Украине вспоминают жертв этого преступления коммунистов. После взрывов вспыхнул масштабный пожар. За неделю огонь уничтожил около 200 построек в историческом центре Киева: 5 гостиниц, консерваторию, театры, кинотеатры, библиотеки, горсовет, жилые дома. Немного погодя взорвался и центральный храм Киево-Печерской лавры. Надвигалась зима, а около 50 тысяч киевлян остались без жилья.

"Это была диверсия советских спецслужб, в рамках тактики "выжженной земли". Коммунисты готовились к отступлению — миновали важную инфраструктуру, исторические памятники, жилые здания", — пояснили в КГГА.

Детальнее об этом преступлении советской власти читайте в материале "Телеграфа": Крещатик в руинах. Как советские власти уничтожали Киев перед нацистской оккупацией

Национальную святыню Украины – Софию Киевскую удалось спасти чудом, благодаря мужеству и героизму тогдашнего директора Софийского заповедника Олексы Повстенко. Мужчина обманул НКВД, заявив, что в здании нет подземелий и скрыто заминировать ее не получится.

После того как немцы оккупировали Киев, они разминировали некоторые здания. Речь идет о "Музее Ленина" (Украинский дом), Оперном театре, бывшем здании Центрального Совета (Дом учителя) и т.д.

Кроме того, взрывы на Крещатике, которые устроили коммунисты, послужили поводом для еще одного преступления и трагедии. Меньше чем через неделю начались массовые расстрелы нацистами евреев в Бабьем Яру.

Современные фото Крещатика

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел киевский центральный железнодорожный вокзал более 100 лет назад. Мы публиковали его архивные фото конца XIX – начала XX века.