Столичний депутат закликав киян стати простішими і забувати про "високий комфорт" за копійки (відео)

Неоднозначне висловлювання нардепа сподобалося далеко не всім

Депутат Київради порадив мешканцям столиці знизити "свою примху" та забути про "так званий високий комфорт за маленькі гроші". Таким чином він висловився про якість надання комунальних послуг під час війни.

На його думку, у столиці немає жодних проблем і все працює у штатному режимі. Про це депутат Київради від фракції "УДАР" Олег Костюшко заявив у ефірі телеканалу "Київ 24".

"Ми повинні розуміти, що у Києві 99% труб теплопостачання пройшли перевірку і все працює у штатному режимі", — наголосив депутат Київради.

Він також підкреслив, що ми живемо вже кілька років у стані війни і люди повинні стати "простішими", а киянам і зовсім гріх скаржитися на якість комунальних послуг, які їм надаються.

"Киянам треба знизити свою примху до так званого високого комфорту за маленькі гроші. Якась кількість мешканців Києва вже поїхала за кордон і точно знає, скільки в Європі коштує плата за комунальні послуги за таку ж саму квартиру, як була у них у столиці. І якщо порівняти "ціна-якість", то киянам гріх скаржитися", — резюмував Костюшко.

Нагадаємо, що мешканці Києва можуть позбутися боргів за комуналку та укласти договір розстрочення заборгованості. Усі бажаючі можуть реструктуризувати свій борг за воду, навіть якщо сума виявиться досить істотною.

"Ми завжди відкриті до співпраці, навіть із тими споживачами, які заборгували нам дуже суттєві суми. Зокрема, ми пропонуємо реструктуризувати борг, розбивши його на посильні щомісячні платежі на зручний для вас термін", — наголосили у "Київводоканалі".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Ірпені Бучанського району Київської області тариф на воду вже з 1 жовтня підніметься вдвічі. У місцевому КП "Ірпіньводоканал" пояснюють таке рішення тим, що ціни, що діють, вже давно є нерентабельними, оскільки вони не переглядалися з 2022 року.