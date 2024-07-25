Як киянам позбавитися паперових квитанцій за ЖКГ: детальна інструкція

Актуальна інформація для мешканців столиці

Кияни дедалі активніше відмовляються від паперових квитанцій за житлово-комунальні послуги та переходять на їхні електронні аналоги. На сьогоднішній день вже понад 220 тисяч мешканців столиці залишили паперові платіжки в минулому.

Електронні рахунки абоненти обирають за їх зручність, безпечність та екологічність. Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на "Центр комунального сервісу" (ЦКС).

Можливість відмовитися від паперових рахунків-повідомлень на користь їхніх електронних аналогів ЦКС запровадив ще у липні 2023 року. Вже через рік понад 220 тисяч мешканців Києва перейшли на електронні рахунки.

Електронний рахунок — це ідентична версія паперового рахунку-повідомлення який містить таку саму інформацію, зокрема:

обсяг споживання

нарахування та перерахунок

відомості про оплату та суму до сплати в розрізі послуг

тарифи, вартість

інформацію про вузли розподільного обліку води і тепла (квартирні лічильники).

Крім цього, електронні рахунки мають таку саму юридичну силу, як і паперові та їх можна переглянути в будь-який час через особистий кабінет споживача. Ще одна важлива перевага електронного рахунку — це екологічність.

Приміром, щоб виготовити 220 тисяч паперових рахунків необхідно використати сировини з півсотні дерев. Тож використання "цифри" суттєво знижує кількість використаного паперу та знищеного для цього лісу.

Як перейти на електронний рахунок

Щоб відмовитися від паперового рахунку-повідомлення, потрібно:

зайти до особистого кабінету споживача

натиснути кнопку "Відмовитися від паперового рахунку-повідомлення"

на сторінці налаштувань поставити галочки на тих об’єктах, для яких споживач не хоче отримувати паперові рахунки-повідомлення

натиснути "Зберегти".

Вам прийде відповідне підтвердження на електронну пошту, вказану під час реєстрації. Електронний рахунок оновлюється щомісяця до 9 числа.

Якщо у вас є кілька особових рахунків, то ви можете відмовитися за всіма адресами або лише за вибраними.

Нагадаємо, кияни можуть розбити суму заборгованості за комунальні послуги на посильні щомісячні платежі на зручний для них термін. Усі бажаючі можуть реструктуризувати свій борг за комуналку, навіть якщо сума заборгованості виявиться досить суттєвою.

Куди можна звернутись у тому випадку, якщо ви хочете укласти договір про реструктуризацію боргу:

Потрібно звернутися до сервісного центру ЦКС за попереднім записом за посиланням або дистанційно через месенджер у Facebook, Skype або Telegram.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, на які послуги зростуть тарифи для киян вже до кінця року. Питання підвищення комунальних тарифів в Україні у 2024 році досі остаточно не вирішене, проте про водопостачання та електроенергію вже є інформація.