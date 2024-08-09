"Люди впевнені, що їх дурять": ексміністр ЖКГ розповів, якими мають бути тарифи в Україні

Розумні теревені про економічно обґрунтований тариф занадто складні

Ключовим завданням тарифної політики має стати тотальний контроль над собівартістю тарифів. Ціни мають бути "вичищені" від схем та відображати досконалу вартість куба води, гігакалорії тепла чи собівартість видобутку та транспортування газу.

Лише так українська влада зможе пояснити людям походження тарифів на ті чи інші комунальні послуги та заспокоїти їх. Про це в етері "Новини. Live" заявив народний депутат та ексміністр з питань житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко.

"Треба контролювати цю собівартість, вилизувати, вичищати. Щоб вона максимально прозора була, всі схеми давно пора під страхом розстрілу там припинити, розумієте. Щоб люди розуміли: ось це реальна собівартість куба води, це реальна собівартість гігакалорії тепла, це реальна собівартість видобутку газу, транспортування і так далі. Ось ключове завдання тарифної політики — щоб люди нарешті заспокоїлися, що їх не дурять", — мовив Кучеренко.

За його словами, зараз кого не спитай — всі українці впевнені, що уряд їх дурить.

"Експортують електроенергію кудись там, в банки якісь скляні там квасять… В цілому, що завгодно. Дурять і всі кругом зрадники та маніпулятори", — зауважив Кучеренко.

Разом з тим на його словами, всі ці розумні теревені про економічно обґрунтований тариф та те, як він формується для людей занадто складні.

"Це наука", — підкреслив ексміністр.

"Насправді уряд зобов'язаний на себе брати відповідальність за встановлення економічно обґрунтованого тарифу там де немає ринку. Це ключовий момент. Якщо ж є ринок, конкуренція ми забуваємо про собівартість. Це як піти на базар: у когось картопля по 50, у когось по 40, а там взагалі 30. На ринку є пропозиція, є конкуренція і немає маніпуляцій", — мовив нардеп.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, чи зміняться тарифи на світло у серпні. Також ми писали про те, що в Міненерго пояснили, чому чинний тариф на світло не врятує від відключень і яка його ринкова ціна