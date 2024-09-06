Батько просто розбитий горем: у Львові попрощалися з загиблими сім'ї Базилевич (фото, відео)

На прощання зібрались сотні людей

У п'яницю, 6 вересня, у Львові відбулось прощання з членами загиблої родини Базилевич внаслідок російського удару. Українці провели в останню путь Євгенію, Ярину, Дарину та Емілію Базилевич. З усієї родини живим залишився лише чоловік та батько — Ярослав Базилевич.

У мережі вже публікують щемливі кадри церемонії, на який батько родини сповнений горем та має значні рани від влучання снаряда.

Зауважимо, що похорон чотирьох членів родини Базилевич — 43-річної Євгенії і трьох дівчат — 7-річної Емілії, 18-річної Дарини та 21-річної Ярини розпочався о 14:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. На подію зібрались десятки людей, щоб вшанувати пам'ять родини патріотів та підтримати вцілілого батька.

У Львові зібрались не тільки друзі та родичі, а й громадські діячі та пересічні мешканці міста. Деякі з них принесли соняхи.

Усіх загиблих членів родини поховали у білих трунах та з білими хрестами.

Знайомі та друзі родини сім'ї Базилевич згадують, що загиблі були щирими патріотами нації. Євгенія, Дарина та Ярина були пластунками. Наймолодшій доньці Базилевичів Емілії було сім років. Дівчинка перейшла у другий клас. 18-річна Дарина Базилевич навчалася на другому курсі програми "Культурологія" Гуманітарного факультету УКУ. Ярина Базилевич працювала програмною менеджеркою в офісі "Львів — молодіжна столиця Європи 2025". Дівчині був 21 рік.

Євгенію та трьох її доньок поховають на Личаківському кладовищі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про загиблого пілота F-16 "Мунфіша". Він був одним з кращих ще до "великої" війни.