Бабье лето ненадолго задержится: какой будет погода в Киеве 3 октября

Метеорологи рассказали, какой будет погода 3 октября

В начале октября Украину посетила метеорологическая осень. Температура воздуха постепенно снижается до обычных для этого периода климатических показателей.

Но в четверг, 3 октября, в Киеве температура воздуха будет приближаться почти к летним отметкам и достигнет 22 градусов по Цельсию. Об этом сообщает сайт Sinoptik.

По информации синоптиков, ночью температура воздуха снизится до 12-13 градусов по Цельсию, а днем поднимется до 20-22 градусов. Ветер будет умеренным, 5-10 метров в секунду.

Весь день 3 октября в столице сохраняется умеренная облачность, однако осадков не ожидается. Кстати, за последние 130 лет наблюдений в Киеве в этот день, 3 октября, максимальная температура составляла 27.2 градуса в 1999 году, минимально опускалась до -2.1 в 1916 году.

Солнце взойдет в 7:00, а зайдет в 18:32. Давление составит 746 мм.

Напомним, что по прогнозу известного украинского синоптика Игоря Кибальчича , с юго-востока к нам будет поступать тепло с юга. Однако западные области Украины окажутся под влиянием более холодного воздуха из Скандинавского полуострова, там будут частые осадки в октябре.

Ранее "Телеграф" сообщал, какой будет погода в Украине 2 октября. Одним лето, другим заморозки.