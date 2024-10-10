У Києві жовтий рівень небезпеки, містян просять бути обережними

У Києві низька видимість

У Києві через небезпечні метеорологічні явища оголосили жовтий рівень небезпеки. Синоптики попереджають про туман і низьку видимість.

За даними Укргідрометцентру, туман у столиці спостерігатиметься приблизно у першій половині дня 10 жовтня. Через нього видимість упаде до 250-500 метрів.

За такої погоди водіям необхідно виявляти підвищену обережність на дорогах.

"Рівень небезпеки, жовтий", — повідомляють синоптики.

Для довідки: жовтий рівень небезпеки за класифікацією Укргідрометцентру означає, що очікуються погодні умови, які можуть бути потенційно небезпечними для населення, інфраструктури та довкілля. Серед таких погодних явищ можуть бути сильні дощі, град, шквали, тумани, ожеледиця та інші, які можуть спричинити певні незручності або навіть шкоду. Хоча ситуація не є критичною, як за вищих рівнів небезпеки, мешканцям рекомендується бути обережними та стежити за останніми прогнозами погоди.

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