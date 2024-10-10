В Киеве желтый уровень опасности, горожан просят быть осторожными

В Киеве низкая видимость

В Киеве из-за опасных метеорологических явлений объявили желтый уровень опасности. Синоптики предупреждают о тумане и низкой видимости.

По данным Укргидрометцентра, туман в столице будет наблюдаться приблизительно в первой половине дня 10 октября. Из-за него видимость упадет до 250-500 метров.

При такой погоде водителям необходимо проявлять повышенную осторожность на дорогах.

"Уровень опасности, желтый", — сообщают синоптики.

Для справки: желтый уровень опасности, по классификации Укргидрометцентра означает, что ожидаются погодные условия, которые могут быть потенциально опасными для населения, инфраструктуры и окружающей среды. Среди таких погодных явлений могут быть сильные дожди, град, шквалы, туманы, гололед и другие, которые могут привести к определенным неудобствам или даже вреду. Хотя ситуация не является критической, как при высших уровнях опасности, жителям рекомендуется быть осторожными и следить за последними прогнозами погоды.

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