Чи досягне ураган "Мілтон" України? Він вже змітає з лиця Землі Фориду

Урагану присвоїли 5 рівень небезпечності і це ще не межа

Ураган "Мілтон", який набирає сили у Мексиканській затоці, у середу ввечері, 9 жовтня, має досягнути узбережжя Флориди. Метеорологи присвоїли йому останній, 5 рівень небезпечності, проте не виключають можливості підвищення до смертоноснішого 6 рівня.

Загроза настільки серйозна, що мер Флориди звернувся до мешканців із закликом негайно евакуюватися, попереджаючи: "Якщо ви залишитесь, ви помрете". Виникає питання: чи загрожує цей руйнівний ураган Україні та чи варто українцям хвилюватися?

Де осередок урагану зараз та який прогноз

Національний центр США з ураганів (NHC) повідомляє, що "Мілтон" збереже статус потужного урагану та збільшиться в розмірах, наближаючись до Флориди. Перед тим, як повернути на північ у бік США, стихія пройшла повз мексиканське місто Меріда. У мексиканських ЗМІ уже повідомляють про значні збитки та руйнування у місті Чубурна-Пуерто, що на узбережжі Мексиканської затоки

Чубурна-Пуерто на узбережжі Мексиканської затоки

Руйнування у місті Чубурна-Пуерто

За даними погодного радару Ventusky, станом на 22:00 9 жовтня за київським часом швидкість вітру в осередку урагану "Мілтон" сягає рекордних 192 км/год. Це значно перевищує максимальну позначку у 140 км/год, яка зазвичай фіксується на метеорологічних картах.

Швидкість вітру станом на 22:00 9 жовтня

Прогнози показують, що 10 жовтня о 15:00 центр урагану зміститься північніше і буде знаходитися приблизно над територією міста Джексонвіль. На той час швидкість вітру знизиться до 123 км/год, але все ще залишатиметься небезпечною.

Швидкість вітру станом на 15:00 10 жовтня

11 жовтня, у п'ятницю, ураган продовжить рух на схід від Джексонвілю і, за прогнозами метеорологів, поступово втратить силу десь у водах Атлантичного океану.

Ураган "Мілтон" на 11 жовтня

У Форт-Майерсі, Флорида, починає посилюватися вітер. На цьому відео можна дивитись, яка ситуація у Флориді наживо

Щодо України, то безпосередньої загрози від урагану "Мілтон" для нашої країни немає. Зокрема, за даними метеорологів, станом на 22:00 9 жовтня швидкість вітру в Україні складатиме 15 км/год. 10 жовтня о 15:00 вітер трішки посилиться і становитиме 32 км/год. У п'ятницю, 11 жовтня, лише в західній частині України будуть пориви вітру від 22 до 39 км/год, на решті територій швидкість вітру коливатиметься у межах 11-22 км/год. Таким чином, жодних загроз, що до України дістанеться ураган "Мілтон" немає.

Пориви вітру в Україні 9 жовтня

Пориви вітру в Україні 10 жовтня

Пориви вітру в Україні 11 жовтня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у США нещодавно уже вирував потужний ураган. Багато округів та населених пунктів Флориди ще до виходу урагану на берег виявилися затоплені.