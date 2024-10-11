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У Києві на вихідних пройдуть продуктові ярмарки: адреси та райони

Автор
Ганна Нестерова
Дата публікації
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Автор
Ярмарки у столиці проводяться щотижня Новина оновлена 11 жовтня 2024, 12:21
Ярмарки у столиці проводяться щотижня. Фото Колаж "Телеграфу"

Ярмарки здивують вас помірними цінами та широким асортиментом продуктів

На вихідних, 12 та 13 жовтня, мешканців та гостей столиці запрошують відвідати продуктові ярмарки, які відбуватимуться у різних районах Києва. Усі бажаючі зможуть тут придбати різноманітну продукцію : овочі та фрукти, зелень, бакалію, м’ясні вироби, соління, молочні продукти, мед та багато іншого.

Фермери чекають на покупців зі свіжими товарами на будь-який смак і гаманець. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Варто зазначити, що ціни на подібних сільськогосподарських ярмарках значно нижчі ніж у магазинах та супермаркетах. Крім цього, тут ви зможете особисто поспілкуватися із фермерами та дізнатися у них секрети отримання справжньої якісної продукції.

Ярмарок проходитиме з дотриманням усіх передбачених під час військового стану правил безпеки.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та йти в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Перед тим як відвідати ярмарки, рекомендуємо вам уважно ознайомитися з переліком локацій, на яких вони будуть організовані.

Так, сільськогосподарські ярмарки у суботу, 12 жовтня, пройдуть за такими адресами:

У неділю, 13 жовтня, ярмарки будуть організовані у столиці на наступних локаціях:

Крім цього, ви завжди можете відвідати комунальні ринки, розташовані за такими адресами:

  • КП "Бессарабський ринок" — Бессарабська площа, 2;
  • КП "Володимирський ринок" — вул. Антоновича, 115;
  • КП "Житній ринок" — вул. Верхній Вал, 16

Нагадаємо, один овоч із борщового набору в Україні зріс у ціні на 150% протягом року. Місцями він подорожчав із 7 до 17,3 гривні за кілограм.

У той самий час на деякі види риб фіксується значне зниження цін. Найбільше за місяць змінилася вартість коропа. Проте є один товар, на який, навпаки, відбулося подорожчання.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як у Києві будували легендарний Бессарабський ринок, який вважається одним із найстаріших і найдорожчих у столиці. Будівля базару, незважаючи на військові дії та революції, практично не змінилася з моменту свого відкриття і сьогодні продовжує виконувати свою головну місію – пропонує покупцям різноманітну продукцію.

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