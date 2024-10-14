Масове мінування у Києві: хто отримав моторошні листи, у поліції розкрили деталі (фото)

На місцях працюють відповідні служби

У Києві 14 жовтня поліція отримала масові повідомлення про мінування. Стало відомо, до яких установ невідомі відправляли загрозливі листи.

"Телеграф" із власних джерел у поліції дізнався, всі, хто телефонував з цього приводу, говорили про листи, в яких йдеться в тому, що в їхній будівлі нібито закладена вибухівка. Після цього на місця виїхали правоохоронці.

"Доброго дня. На жаль, є повідомлення про загрозу терористичної атаки, яка може вплинути на безпеку", — йшлося у листах.

Так, подібні повідомлення надходили на електронну пошту торгових центрів, шкіл, університетів, музею мистецтв, екологічного центру, посольства Хорватії у Києві, посольства США, Укренерго, Оболонського пивного заводу, офісу Philip Morris, а також заводу з виробництва велосипедів "Ардіс".

У листах невідомі звинувачують у тому, що сталося, одне з відомих українських медіа.

Варто зазначити, що окрім Києва, правоохоронці та відповідні спецслужби шукають вибухівки у навчальних закладах, судах та державних установах Дніпра, Львова, Рівного, Житомира. Про такі випадки також повідомляється у Сумах, Вінниці, Запоріжжі, Ужгороді та інших містах.

Варто додати, що у Нацполіції відреагували на повідомлення про мінування. За їхніми словами, вони не вперше стикаються з такою ситуацією та мають відповідний алгоритм, як діяти у цих випадках.

"Не виключено, що таким чином ворог намагається дестабілізувати ситуацію в регіонах нашої держави, тому застосовує для цього інформаційно-психологічні спецоперації. Сил та засобів поліції вистачає, щоб перевірити кожен об’єкт. На місцях працюють профільні служби. Закликаємо громадян бути уважними та сприяти поліції у виконанні ними службових обов’язків. За результатами перевірок повідомимо додатково", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у жовтні поточного з’явилися повідомлення, що у вагон метро в Києві закинули міну. В результаті станцію тимчасово закрили. Невдовзі вдалося затримати підлітка, який був причетний до цього інциденту.