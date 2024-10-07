Не кожному по кишені: скільки коштує орендувати квартиру у Києві

Знайти житло в столиці за доступними цінами — завдання не з легких

Влітку ціни на оренду квартир у Києві радували своєю відносною стабільністю, проте з приходом осені вони почали стрімко зростати. У деяких районах столиці орендоване житло подорожчало одразу на кілька тисяч гривень, а найдешевші варіанти миттєво зникають із сайтів із пошуку житла.

Експерти зазначають, що найбільш значне зростання цін фіксується на оренду двокімнатних квартир. Про стан ринку нерухомості у Києві докладніше розповіли на офіційному сайті ЛУН.

Загалом ціна на оренду квартири в столиці залежить від району, наявності ремонту, поверху, екологічної обстановки, інфраструктури, стану самого будинку та рівня його комфорту.

Так, середня вартість оренди 1-кімнатної квартири у столиці становить 16 тисяч гривень. За останні півроку ціна на оренду однокімнатної квартири в столиці зросла на 14%.

Вартість оренди 1-кімнатної квартири

Найдорожче орендувати 1-кімнатну квартиру, яка розташована у Печерському (35 500 гривень), Шевченківському (25 000 гривень) та Голосіївському (20 000 гривень) районах Києва.

Найдоступніші для оренди однокімнатні квартири можна знайти в Дніпровському (15 000 гривень), Святошинському (13 000 гривень) та Деснянському (10 000 гривень) районах столиці.

Вартість оренди 1-кімнатної квартири у Києві по районам

Вартість оренди 2-кімнатної квартири у Києві у жовтні 2024 року становить у середньому 24 тисячі гривень на місяць. За останні півроку ціна на оренду двокімнатної квартири в столиці зросла на 33%.

Вартість оренди 2-кімнатної квартири

Найдорожче орендувати 2-кімнатну квартиру у Печерському (50 100 гривень), Шевченківському (33 400 гривень), Голосіївському (28 000 гривень) та Солом’янському (25 000 гривень) районах Києва.

Середні ціни на 2-кімнатне житло спостерігаються в Оболонському (20 000 гривень) та Дарницькому (20 000 гривень) районах столиці.

Найдоступніші для оренди двушки представлені у Дніпровському (16 300 гривень), Святошинському (16 300 гривень) та Деснянському (12 000 гривень) районах.

Вартість оренди 2-кімнатної квартири у Києві по районах

Зросли ціни і на оренду трикімнатної квартири – їхня вартість стартує від 20 000 гривень на місяць. За останні півроку ціна на оренду трикімнатної квартири у столиці зросла на 6%.

Найдорожче орендувати житло традиційно у Печерському (66 500 гривень), Шевченківському (50 100 гривень) та Голосіївському (40 000 гривень) районах Києва.

Найдоступніші ж варіанти можна знайти в Дніпровському (25 000 гривень), Дарницькому (22 000 гривень) та Святошинському (20 000 гривень), а також у Деснянському (14 000 гривень) районах.

Варто зазначити, що інформація про оренду 3-кімнатної квартири в Деснянському районі відсутня через брак актуальних даних.

Вартість оренди 3-кімнатної квартири у Києві по районам

Згідно з інформацією сайту ЛУН у жовтні значно зріс попит на квартири в столиці. В середньому квартиру орендують за п’ять днів з моменту публікації оголошення.

Однак найдоступніші варіанти, за словами фахівців, не затримуються на профільних ресурсах і кілька годин.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві здають в оренду Vip-котедж з обсерваторією, концертним залом та більярдом. Будинок побудований в класичному стилі з червоної цеглини і має площу 913 квадратних метрів.