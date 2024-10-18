У Києві на вихідних пройдуть продуктові ярмарки: адреси та райони

Ярмарок у столиці проходять щовихідних

На вихідних, 19 та 20 жовтня, мешканців та гостей столиці запрошують відвідати продуктові ярмарки, які відбуватимуться у різних районах Києва. Усі бажаючі зможуть тут придбати різноманітну продукцію : овочі та фрукти, зелень, бакалію, м’ясні вироби, соління, молочні продукти, мед та багато іншого.

Фермери чекають на покупців зі свіжими товарами на будь-який смак і гаманець. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Варто зазначити, що ціни на подібних сільськогосподарських ярмарках значно нижчі ніж у магазинах та супермаркетах. Крім цього, тут ви зможете особисто поспілкуватися із фермерами та дізнатися у них секрети отримання справжньої якісної продукції.

Ярмарок проходитиме з дотриманням усіх передбачених під час військового стану правил безпеки.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та йти в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Перед тим, як відвідати ярмарки, рекомендуємо вам уважно ознайомитися з переліком локацій, на яких вони будуть організовані.

Так, сільськогосподарські ярмарки у суботу, 19 жовтня, пройдуть за такими адресами:

У неділю, 20 жовтня, ярмарки будуть організовані у столиці на наступних локаціях:

Крім цього, ви завжди можете відвідати комунальні ринки, розташовані за такими адресами:

КП "Бессарабський ринок" — Бессарабська площа, 2;

КП "Володимирський ринок" — вул. Антоновича, 115;

КП "Житній ринок" — вул. Верхній Вал, 16

Нагадаємо, один овоч із борщового набору в Україні зріс у ціні на 150% протягом року. Місцями він подорожчав із 7 до 17,3 гривні за кілограм.

У той же самий час на деякі види риб фіксується значне зниження цін. Найбільше за місяць змінилася вартість коропа. Проте є один товар, на який, навпаки, відбулося подорожчання.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ціни на вітчизняні овочі в Україні постійно коливаються, але часник протягом року, навпаки, подешевшав. Місцями різниця між вартістю становить 10 гривень.