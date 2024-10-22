У Києві пролунала "дивна" повітряна тривога: що відомо

Ймовірно, мали місце неполадки

Після 13-ї години у деяких районах Києва пролунав сигнал повітряної тривоги. Проте насправді її не оголошували, ймовірно стався збій у системі оповіщення.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. На карті повітряних тривог можна побачити, що повітряної небезпеки у цей час не було ані у Києві, ані у Київській області.

Як розповідав "Телеграф", ціни на оренду квартир у Києві знову стали об’єктом скарг у соцмережах. Адже попри війну й обстріли ціни підіймаються з космічною швидкістю — за пів року вартість оренди однокімнатної квартири в столиці зросла на 15%. Середня ціна наразі складає 16 тисяч гривень. У бюджеті близько 10 тисяч гривень можна знайти квартири у стилі СРСР.

Крім того, "Телеграф" поцікавився у КП "Київський метрополітен", скільки падінь на колії було зафіксовано протягом перших дев'яти місяців 2024 року. Однією з найчастіших причин є саме недотримання або грубе порушення правил користування Київським метрополітеном. Ми також дізналися, чи поставлять нарешті перешкоди біля колій і що про сумну статистику думають самі машиністи.