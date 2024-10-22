В Киеве прозвучала "странная" воздушная тревога: что известно

Вероятно, имели место неполадки

После 13 часов в некоторых районах Киева раздался сигнал воздушной тревоги. Однако на самом деле ее не объявляли, вероятно, произошел сбой в системе оповещения.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. На карте воздушных тревог можно увидеть, что воздушной опасности в это время не было ни в Киеве, ни в Киевской области.

Как рассказывал "Телеграф", цены на аренду квартир в Киеве снова стали объектом жалоб в соцсетях. Ведь, несмотря на войну и обстрелы, цены поднимаются с космической скоростью — за полгода стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице выросла на 15%. Средняя цена составляет 16 тысяч гривен. В бюджете около 10 тысяч гривен можно найти квартиры в стиле СССР.

Кроме того, "Телеграф" поинтересовался у КП "Киевский метрополитен", сколько падений на пути было зафиксировано в течение первых девяти месяцев 2024 года. Одной из наиболее частых причин является несоблюдение или грубое нарушение правил пользования Киевским метрополитеном. Мы также узнали, поставят ли наконец-то препятствия у путей и что о печальной статистике думают сами машинисты.