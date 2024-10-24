И снова облачность: повлияет ли она на температуру в Киеве

Появился прогноз, будет ли дождь в конце недели

Некоторое время в столице царила солнечная погода, но уже в ближайшие дни придет облачность. Дожди синоптики не прогнозируют.

Облачность почти никак не отразится на температуре в городе, ведь днем она зафиксируется около +12 градусов, а ночью будет колебаться в пределах +5…8 градусов. Об этом сообщили в Sinoptik.

На смену ясному утру в четверг, 24 октября, придет облачная погода днем, которая продержится до конца суток. Температура в дневные часы повысится до +12 градусов, а ночью опустится до +5 градусов. Максимальные порывы ветра прогнозируются в дневное время – легкие 3 м/с.

Пятница, 25 октября, принесет сплошную облачность, но без дождей. Воздух днем прогреется до +12 градусов, а ночью остынет до +7 градусов. Наибольшие порывы ветра ожидаются днем – легкие 2 м/с.

С самого утра субботы, 26 октября, и до позднего вечера в городе будет облачно. Осадков не предполагается. Дневные показатели термометров составят +12 градусов, а ночью зафиксируются около +8 градусов. Сила ветра в этот день не превысит тихих 1 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких областях Украины испортится погода в ближайшее время. Местами синоптики прогнозируют сильные ветра и похолодание.