Центр Києва залило гарячою водою: вулицю поглинула густа пара (відео)

У "Київтеплоенерго" назвали причину

У вівторок, 29 жовтня, у Києві на вулиці Велика Васильківська стався витік гарячої води. Вулицю затягнуло густою парою.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали. Як розповідають очевидці у соцмережах, аварія сталася на перехресті між вулицями Ділова та Олімпійська.

Гаряча вода розлилася по проїжджій частині, а видимість через пару була обмежена.

Судячи з відео, автомобілям вдалося "попаритися" і водіям не менше.

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" вже підтвердило факт аварії, повідомивши, що витік стався близько 7:00 ранку за адресою Велика Васильківська, 84.

Комунальники пояснили, що у тепловій камері виникло експлуатаційне пошкодження, що спричинило витік води через люк і дренажні канали на вулицю.

Наразі фахівці "Київтеплоенерго" локалізували проблему.

Нагадуємо, днями у Києві сталася пожежа в одному з елітних житлових комплексів "Jack house", що на бульварі Лесі Українки. Густий дим стовпом виходить з вікон.

Що саме стало причиною займання невідомо.

Раніше "Телеграф" писав, що у Пущі-Водиці, що знаходиться у передмісті Києва, сталась пожежа. На четвертій лінії загорівся приватний будинок, можуть бути загиблі.