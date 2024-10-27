Під Києвом потужно палає приватний будинок: можуть бути загиблі (відео)

Рятувальники виїхали на місце події

У Пущі-Водиці, що знаходиться у передмісті Києва у неділю, 27 жовтня, сталась пожежа. Там загорівся приватний будинок.

Внаслідок цього є постраждалі. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

На опублікованих кадрах помітно, що частина даху встигла сильно вигоріти. Також на відео чути звуки вибухів, скоріше за все палають легкозаймисті речі.

Телеграм-канал dtp.kiev пише, що подія сталась на четвертій лінії.

"Смертельна пожежа житлового будинку на четвертій лінії Пущі-Водиці під Києвом. Кажуть що є загиблі", — йдеться у повідомленні.

На місці працюють рятувальники. Наразі інформації про причини пожежі немає.

Раніше "Телеграф" писав, що у вечері у п’ятницю, 25 жовтня, росіяни масовано атакували "шахедами" Київ та Київську область. Як стало відомо, внаслідок атаки загинула вчителька трудового навчання Бориспільського ліцею "Лідер" Лариса Баталко. Жінка була чудовим педагогом і її колеги досі не можуть оговтатися від того, що сталося. Баталко брала участь у конкурсі "Учитель року" та "передавала дітям любов до рукоділля як до мистецтва та продовження народної традиції".