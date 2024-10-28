У Києві знову нема чим дихати: в яких районах шкідливе повітря

Найлегше дихати у Печерському районі

У понеділок, 28 жовтня, у Києві зафіксували тимчасове погіршення якості повітря. У більшості районах столиці підвищена концентрація пилу.

За даними SaveEcoBot, найбільший рівень забрудненості фіксується в Солом'янському районі, а саме на вулиці Миколи Шепелєва, 10. Індекс забруднення становить 164, що вважається шкідливим рівнем.

Карта якості повітря у Києві

Спостерігається погана якість повітря на Південній Борщагівці. У мікрорайоні Теремки місцями теж нема чим дихати.

Досить високий показник зафіксували на лівому березі в Дарницькому районі. Рівень забруднення там складає 130, що є шкідливим для чутливих груп.

У Деснянському та Дніпровському районах спостерігається погана якість повітря. Зокрема, на бульварі Перова зафіксували показник 122.

У центрі Києва теж підвищений рівень забруднення повітря. Індекс становить 118.

Місцями безпечна якість повітря зафіксована у Голосіївському та Печерському районах. А саме на проспекті Науки та вулиці Князів Острозьких.

Також тимчасове погіршення якості повітря у Броварах. Зафіксовано високі показники, що відповідають шкідливому рівню.

Нагадуємо, кияни вимагають зупинити екоцид на Південній Борщагівці. Місцеві потерпають від діяльності підприємств, які забруднюють повітря.

Особливу увагу кияни звертають на підприємство ТОВ "АБЗ-1", що виготовляє асфальт, на вулиці Дев’ятого Травня, 49. Тому створили електронну петицію на сайті Київради.

Крім того, мешканці Борщагівки та прилеглих до неї територій повідомляють про порушення санітарної зони, що робить виробництво асфальтобетону в цьому районі незаконним.

Як зазначається у петиції, площа викидів охоплює велику територію району: житлові будинки, 5 дитячих садків, 3 школи, дитячу і дорослу поліклініки.

У зв'язку з виявленням порушень санітарної зони та перевищення допустимих норм викидів шкідливих речовин, громадськість вимагає повторного проведення процедури Оцінки впливу на довкілля.

Раніше "Телеграф" писав, що Київське море катастрофічно обміліло, а вода відступила на сотні метрів. На водосховищі з'явилися численні мілини, а там, де раніше була вода, видно багато острівців.