У Києві пожежа в елітній висотці: у небо піднімається чорний дим, фото та відео з місця

Дим йде з вікна на 14 поверсі

У Києві сталася пожежа в одному з елітних житлових комплексів "Jack house", що на бульварі Лесі Українки. Дим іде з вікон.

Про це повідомляють кореспонденти "Телеграфа". Зазначимо, що інцидент стався вдень 28 жовтня.

Відповідні відео вже з’явилися у місцевих Telegram-каналах. Там повідомляють, що на місці події пожежників ще немає.

"Телеграф" зв’язався з пресслужбою ДСНС Київської області та дізнався, що вже зараз на місці працюють рятувальники. Причина займання зараз встановлюється. Подробиці згодом.

У розпорядження нашого видання також потрапили світлини з місця події.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 26 жовтня в Одесі сталася масштабна пожежа у районі залізничної станції Застава-2. За попередньою інформацією, горіли склади. З цієї причини на залізничній станції "Застава-2" в електричці заблоковано людей. Внаслідок пожежі вони не можуть покинути вагони. Відомо, що пожежа сталася не через чергову атаку російських військових ракетами або дронами. У мережі з’явилися відео з місця події.