Уламки дрона у Києві пошкодили будівлі та спричинили пожежу (фото та відео наслідків)

Було пошкоджено три будинки

У четвер, 31 жовтня, росіяни знову атакували дронами Київ. У Подільському районі столиці зафіксовано падіння уламків.

Пресслужба Київської міської військової адміністрації показала наслідки ворожої атаки. Внаслідок падіння уламків БпЛА, виникла пожежа на відкритій місцевості, яка була оперативно ліквідована.

У КМВА зазначили, що у двох двоповерхових житлових будинках та одній адміністративній будівлі понівечені фасади.

На фото можна побачити побиті вікна та пошкоджені балкони.

Наслідки атаки в Подільському районі

Також були пошкоджені високовольтної лінії електропередач. Дроти попадали на проїжджу частину.

Уламок ворожого БпЛА

На щастя, від уламків дрона ніхто не постраждав.

Нагадуємо, що 30 жовтня росіяни також атакували Київ безпілотниками, працювала ППО. Через падіння уламків сталася пожежа в кількох квартирах багатоповерхового житлового будинку у Соломʼянському районі.

Внаслідок ворожої атаки постраждало 9 жителів багатоповерхівки, серед них дитина. З будинку було евакуйовано 18 людей.

За іншою адресою в Соломʼянському районі, в адміністративній будівлі виникло займання та сталася розгерметизація ГРП (газорегуляторний пункт), яку оперативно усунули. Пожежу ліквідовано, люди не постраждали.

Раніше "Телеграф" показав, який вигляд має пошкоджений будинок у Києві після атаки росіян. Сталася пожежа в кількох квартирах багатоповерхового житлового будинку у Соломʼянському районі через падіння уламків.