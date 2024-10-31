Обломки дрона в Киеве повредили здания и стали причиной пожара (фото и видео последствий)

Были повреждены три дома

В четверг, 31 октября, россияне снова атаковали дронами Киев. В Подольском районе столицы зафиксировано падение обломков.

Пресс-служба Киевской городской военной администрации показала последствия вражеской атаки. В результате падения обломков БпЛА, возник пожар на открытой местности, который был оперативно ликвидирован.

В КГВА отметили, что в двух двухэтажных жилых домах и одном административном здании побило фасады.

На фото можно увидеть разбитые окна и поврежденные балконы.

Последствия атаки в Подольском районе

Также были повреждены высоковольтные линии электропередач. Провода попадали на проезжую часть.

Обломок вражеского БпЛА

К счастью, от обломков дрона никто не пострадал.

Напомним, что 30 октября россияне также атаковали Киев беспилотниками, работала ПВО. Из-за падения обломков произошел пожар в нескольких квартирах многоэтажного жилого дома в Соломенском районе.

В результате вражеской атаки пострадало 9 жителей многоэтажки, среди них ребенок. Из дома были эвакуированы 18 человек.

По другому адресу в Соломенском районе, в административном здании возникло возгорание и произошла разгерметизация ГРП (газорегуляторный пункт), которую оперативно устранили. Пожар ликвидирован, люди не пострадали.

Ранее "Телеграф" показал, как выглядит поврежденный дом в Киеве после атаки россиян. Произошел пожар в нескольких квартирах многоэтажного жилого дома в Соломенском районе из-за падения обломков.