Вдова загиблого за Україну росіянина незадоволена похороном: його кремували без її відома

Заплутана історія

Дружина відомого російського опозиційного активіста Ільдара Дадіна, який воював на боці України та загинув у Харківській області, накинулась зі звинуваченнями на адресу легіону "Свобода Росії". Жінка заявляє, що Дадіна без її відома кремували та поховали на Байковому цвинтарі.

Тіло бійця законній дружині передати відмовилися і похорон пройшов без її участі. Про це Олександра Свєшнікова повідомила на своїй сторінці у Фейсбук.

"Сьогодні журналісти написали про те, що тіло мого чоловіка, Ільдара Дадіна було кремоване і поховано на Байковому цвинтарі Києва. Все це сталося без мого відома та дозволу. Про загибель Ільдара я дізналася 6 жовтня і весь цей час намагалася отримати від легіону "Свобода Росії" тіло мого чоловіка, щоб гідно його поховати поряд із моїм батьком", — йдеться у повідомленні.

За словами Олександри, з нею щодо загибелі Ільдара Дадіна так ніхто і не зв’язався, а його тіло видати їй відмовилися. Потім бійця кремували та поховали на Байковому цвинтарі.

Жінка стверджує, що вона написала військовослужбовцю з легіону "Свобода Росії" Олексію Барановському, щоб дізнатися, як вона може отримати тіло Дадіна, проте з нею так ніхто на зв’язок і не вийшов. Потім її направили до прес-служби легіону та зрештою відмовили у видачі тіла.

"Я одразу написала Олексію Барановському, щоб дізнатися, як я можу отримати тіло Ільдара, залишила йому для зв’язку мій номер телефону. Але Барановський лише втік у туман і поїхав у Вільнюс тусуватися. Тому 11 жовтня я написала вже безпосередньо до ЛСР, щоб ті віддали мені тіло мого чоловіка. Але ці сволоти з мене стали знущатися: спочатку відправили мене в свою "прес-службу", а під кінець (25 жовтня) прямим текстом відмовилися видати мені тіло чоловіка, нахабно заявивши, що вони поховають його "за своїми правилами"", — написала жінка.

Олександра також стверджує, що у легіону "Свобода Росії" знаходився (і продовжує знаходитися) паспорт Ільдара зі штампом про їхній шлюб та копія свідоцтва про шлюб. Однак тіло Дадіна їй видати все ж таки відмовилися.

Вона також написала про те, що Дадін останнім часом мав багато розбіжностей з керівництвом легіону і вона підозрює, що його могли "ліквідувати свої".

"Постійно змінювалися версії, як загинув мій чоловік: то внаслідок артобстрілу, то внаслідок атаки дрона, а кілька днів тому ЛСР офіційно заявив, що Ільдар загинув внаслідок автоматного вогню. А тепер вони кремували його тіло та поховали порох — я починаю все більше й більше сумніватися у тому, що Ільдар загинув саме від рук окупантів, а не отримав кулю у спину. Що, війна все спише?", — резюмувала жінка.

Що публікує легіон "Свобода Росії"

Про смерть Ільдара Дадіна у легіоні повідомили лише тиждень тому, хоча інформація про його загибель з’явилася ще 5-6 жовтня.

Бійця справді поховали на Байковому цвинтарі. Про це повідомив Олексій Барановський у Фейсбук.

Судячи з опублікованих кадрів дружини на похороні не було.

Варто зазначити, що на опублікованих Олександрою скрінах видно чітку відповідь представників легіону "Свобода Росії".

Жінці написали про те, що Ільдар Дадін під час прийняття на службу не вказав її як дружину або близьку особу, яку слід повідомити у разі його загибелі.

Крім цього, він не висловлював усних прохань щодо передачі його тіла чи особисті речі їй.

Саме тому Дадіна поховали відповідно до правил, встановлених для загиблих бійців Легіону.

При цьому відомо, що Дадін справді був одружений із громадянкою України Олександрою Свєшніковою.

Хто такий Ільдар Дадін

Дадін став першим громадянином Росії, якого засудили за статтею про неодноразове порушення правил проведення мітингів. У березні 2016 року йому призначили три роки колонії у цій справі. Верховний суд – після того, як стало відомо про катування Дадіна у колонії, – вирок скасував та визнав за опозиціонером право на реабілітацію.

У лютому 2017-го він вийшов на волю. Статтю, за якою судили активіста, відтоді прийнято називати "дадінською".

Також Дадін брав участь у Революції Достоїнства на Майдані взимку 2013-14 років. Після вироку Дадіну у 2016 році активісти прийшли під російське посольство у Києві: на цю акцію вони принесли імпровізовану ляльку, схожу на президента Росії Володимира Путіна. Цю ляльку "повісили" на знак протесту проти ув’язнення активіста.

Дадін поїхав із РФ до Польщі у березні 2022-го, а потім прибув до України і там влітку 2023-го приєднався до "Сибірського батальйону". Цей підрозділ поряд із Легіоном "Свобода Росії" та Російським добровольчим корпусом (РДК) складається з росіян, які борються з агресією своєї країни проти України.

Дадін вибрав собі позивний "Ганді" – на честь індійського політика та борця за незалежність Махатми Ганді, прихильника ненасильницького опору.

Інформація про смерть Дадіна з’явилася 6 жовтня. Повідомлялося, що він загинув у Харківській області під час артилерійського обстрілу.

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