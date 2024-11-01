У Києві з 1 листопада почали діяти нові обмеження швидкості (перелік вулиць)

Такі обмеження діятимуть до 1 квітня

З 1 листопада на дорогах українських міст запроваджується "зимовий" швидкісний режим. Дозволена швидкість — до 50 км/год, стосується це також і столиці.

Як повідомили у КМДА, у Києві також встановлена гранична швидкість на рівні 50 км/год. На 8 ділянках, де в попередній період було дозволено їхати зі швидкістю 80 км/год, фахівці ЦОДРу демонтують 105 дорожніх знаків обмеження швидкості "80".

Йдеться про такі локації:

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Наддніпрянське шосе;

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

просп. Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);

просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);

просп. Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі Києва, за винятком ділянки біля світлофорного об’єкта).

Зазначимо, це обмеження є сезонним та запроваджується щороку з настанням холодів. Режим швидкості для автомобілів до 50 км/год поширюється на всі вулиці у містах, включаючи ті, де у літній період можна було розганятися до 80 км/год.

Відтак правила дорожнього руху не змінюються, просто міські дороги переходять на "зимову швидкість". Це робиться тому, що з настанням осінньо-зимового періоду підвищується ймовірність виникнення аварій через мокре та слизьке дорожнє полотно, а також часту туманність.

Нагадаємо, у відповідь на запит сайту "Телеграф" Міністерство внутрішніх справ назвало ТОП-3 найефективніших камер (комплексів автофіксації порушень правил дорожнього руху) під Києвом у 2024 році. Протягом перших 8 місяців поточного року на автотрасах під Києвом камери фіксації швидкості дали підстави для накладання більш як 120 тисяч штрафів за перевищення швидкості.