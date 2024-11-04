В Україну завчасно увірвалася зима: одне з міст засипає снігом, а прогноз погоди не радує (відео)

Місцеві жителі активно діляться на відео сніжної погоди

В Україну увірвалася холодна, майже зимова погода. А у деяких місцях уже мете сніг.

"Телеграф" розповідає про погоду в Україні на найближчий час. Так, за даними ЗМІ, вранці Харків засипав перший сніг. Незважаючи на негоду, місцеві комунальники продовжують усувати наслідки нічної атаки противника.

Місцеві жителі активно діляться на відео снігової погоди в місті.

При цьому, за даними Укргідрометцентру, Харків не єдине місто, де 4 листопада очікується снігова погода. Також мокрий сніг прогнозують на більшій частині України, зокрема у Київській, Сумській, Житомирській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській та інших областях. У середньому в Україні температура повітря сьогодні вдень коливатиметься в районі +7+9 градусів. Найхолодніше буде на сході та півночі країни. Там стовпчики термометра можуть опускатися до +1+3 градусів.

При цьому на 5 листопада синоптики прогнозують ще холоднішу погоду — в середньому по Україні +6+8 (вдень) та -1 -3 (вночі). Проте вже без опадів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, яка погода буде у листопаді в Україні. На початку місяця у більшості регіонів північної та східної Європи очікується нестійка погода. За рахунок активізації циклонічної діяльності та атмосферних фронтів прогнозуються дощі, мокрий сніг та снігова крупа.