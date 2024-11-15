Через прорив труби на одній з доріг Києва ускладнено рух транспорту (карта)

Водіїв просять враховувати це при плануванні маршруту

На Дніпровській набережній у Києві стався прорив труби. Через це там зранку у п'ятницю, 15 листопада, рух транспорту частково ускладнений.

Про це повідомили у патрульній поліції Києва. Там опублікували фото з місця, на якому видно, що вода розлилася проїзною частиною.

"У зв'язку з проривом труби на Дніпровській набережній, рух транспорту частково ускладнений. На місці відповідні служби проводять ремонтні роботи. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки", — йдеться у повідомленні.

Дніпровська набережна — вулиця в Дарницькому районі Києва, що охоплює місцевості Березняки, Осокорки, Позняки. Вона пролягає від проспекту Соборності до проспекту Миколи Бажана. На якій саме ділянці стався порив, у патрульній поліції не уточнили.

Раніше "Телеграф" розповідав про погоду у Києві. Упродовж 14-16 листопада температура коливатиметься в межах +3…6 градусів. Вночі ж вона перебуватиме в межах +1…0 градусів. Всю добу 14 листопада прогнозуються опади — вранці дрібний дощ зі снігом, вдень передбачається дрібний дощ, до якого ввечері знову додасться мокрий сніг.