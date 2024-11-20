Тут має побувати кожен: три найцікавіших вулиць Києва

Хвилина захоплюючої історії

У Києві налічуються тисячі різних вулиць, але лише одиниці з них можуть похвалитися унікальними особливостями, які вигідно вирізняють їх на тлі решти столичних локацій. Тут щодня проходять сотні та навіть тисячі людей, проте мало хто знає у чому полягає неповторність цих провулків та вуличок.

"Телеграф" вирішив зробити огляд найцікавіших вулиць Києва про "родзинки" яких багато хто навіть не здогадується. Кожна з них здатна здивувати та розповісти щось цікаве про історію столиці України.

Найстаріша вулиця Києва

Найстарішою вулицею столиці України прийнято вважати Володимирську вулицю. Приблизний час її появи – X століття. За часів Київської Русі це була головна міська вулиця, що вела від парадного в’їзду — Золотих воріт до головного храму — Софійського собору.

Володимирську було зруйновано за часів татаро-монгольських набігів на Київ, але у 18 столітті вона знову почала активно забудовуватися. У середині 19 століття тут з’являються кам’яні будинки, а трохи пізніше — електричне освітлення та трамвайні колії.

Сучасний вигляд вулиця набула 1901 року. У різний час тут мешкали письменник-сатирик Ярослав Гашек, поет Олександр Блок, співак та актор Олександр Вертинський.

Довжина сучасної Володимирської вулиці становить 2,9 км. Станція метро на вулиці — "Золоті Ворота".

Саме на Володимирській знаходяться найвідоміші історичні пам’ятки Києва: Національний Університет, Софійський Собор, Оперний театр, Золоті ворота та багато інших.

Найкоротша столична вулиця

Найкоротша вулиця — це Інженерний провулок на Печерську. Він розташований неподалік від станції метро "Арсенальна" і пролягає від вулиці Князів Острозьких до вулиці Івана Мазепи. Його довжина складає 83 метри.

Вулиця з’явилася на межі XIX і XX століть. Тоді активно зводили будинки для інженерно-технічного персоналу заводу "Арсенал".

Цей крихітний провулок можна обійти за 10 секунд, а назва його ніколи не змінювалася.

Інженерний провулок також прийнято називати "вулицею з трьох будинків", хоча фактично лише один із трьох будинків належить до провулку, а решта будинків належить до вулиці Івана Мазепи.

Цікаво, що у найменшому провулку Києва немає жодного дерева.

Найвужча вулиця у Києві

Це Георгіївський провулок, що знаходиться в центрі столиці, неподалік станції метро "Золоті ворота". Ширина проїжджої частини тут становить лише 5 метрів 40 сантиметрів.

Його назва походить від Георгіївської церкви, яка стояла поблизу перетину сучасних вулиць Володимирської та Рейтарської. Вона була зруйнована у 1935 році.

Головна прикраса вулиці — Брама Заборовського яка являє собою парадний в’їзд на Софійське подвір’я, збудований у 1746 році. Це пам’ятка архітектури України національного значення 18 століття та один із найяскравіших зразків українського бароко.

Цікаво, що в Георгіївському провулку в різні часи жили Тарас Шевченко, український художник та графік Георгій Нарбут, а також історик, архівіст та музейний діяч Вадим Модзалевський.

Нагадаємо, у Києві є провулок-"примара", який був зруйнований практично вщент, але залишив про себе нагадування у вигляді кам’яної арки, яка збереглася до наших днів.

Цей невеликий "закуток" з’явився у столиці далекого 1873 року і згодом кардинально змінив життя цілого великого міста.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядала Дарниця у Києві понад 120 років тому. У ті часи місцевістю протікала річка Дарниця — звідси й пішла однойменна назва району на лівому березі Дніпра.