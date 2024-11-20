Здесь должен побывать каждый: три самых интересных улицы Киева

Минутка увлекательной истории

В Киеве насчитываются тысячи разных улиц, но лишь единицы из них могут похвастаться уникальными особенностями, которые выгодно выделяют их на фоне остальных столичных локаций. Здесь ежедневно проходят сотни и даже тысячи людей, однако мало кто знает в чем неповторимость этих переулков и улочек.

"Телеграф" решил сделать обзор самых интересных улиц Киева, об "изюминках" которых многие даже не догадываются. И поверьте, каждая из них способна удивить и рассказать что-то интересное об истории столицы Украины.

Самая старая улица Киева

Самой старой улицей столицы Украины принято считать Владимирскую улицу. Приблизительное время ее появления — X век. Во времена Киевской Руси это была главная городская улица, ведущая от парадного въезда — Золотых ворот — до главного храма — Софийского собора.

Владимирская была разрушена во времена татаро-монгольских набегов на Киев, но в 18 веке она опять начала активно застраиваться. В середине 19 века здесь появляются каменные здания, а позже — электрическое освещение и трамвайные пути.

Современный вид улица приобрела в 1901 году. В разное время здесь жили писатель-сатирик Ярослав Гашек, поэт Александр Блок, певец и актер Александр Вертинский.

Протяженность современной Владимирской улицы составляет 2,9 км. Станция метро на улице — Золотые Ворота.

Именно на Владимирской находятся самые известные исторические достопримечательности Киева: Национальный Университет, Софийвский Собор, Оперный театр, Золотые ворота и многие другие.

Самая короткая столичная улица

Самая короткая улица в Киеве — это Инженерный переулок на Печерске. Он расположен недалеко от станции метро "Арсенальная" и пролегает от улицы Князей Острожских до улицы Ивана Мазепы. Его длина составляет 83 метра.

Улица появилась на рубеже XIX и XX столетий. Тогда активно строили дома для инженерно-технического персонала завода "Арсенал".

Этот крошечный переулок можно обойти за 10 секунд, а его название никогда не менялось.

Инженерный переулок также принято называть "улицей из трех домов", хотя фактически только один из трех домов относится к переулку, а остальные дома относятся к улице Ивана Мазепы.

Интересно, что в самом маленьком переулке Киева нет ни одного дерева.

Самая узкая улица в Киеве

Это Георгиевский переулок, который находится в центре столицы, неподалеку от станции метро "Золотые ворота". Ширина проезжей части — всего лишь 5 м 40 сантиметров.

Его название происходит от Георгиевской церкви, которая стояла вблизи пересечения современных улиц Владимирской и Рейтарской. Она была разрушена в 1935 году.

Главное украшение улицы — Брама Заборовского, парадный въезд на Софийское подворье, построенный в 1746 году. Это памятник архитектуры Украины национального значения 18 века и один из самых ярких образцов украинского барокко.

Здесь в разное время жили жил Тарас Шевченко, украинский художник и график Георгий Нарбут, а также историк, архивист и музейный деятель Вадим Модзалевский.

Напомним, в Киеве есть переулок-"призрак", который был разрушен практически до основания, но оставил о себе напоминание в виде каменной арки, которая сохранилась до наших дней.

Этот небольшой "закуток" появился в столице в далеком 1873 году и со временем изменил жизнь большого города.

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