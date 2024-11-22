Як в Україні відключатимуть світло 23 листопада: "Укренерго" оновило графіки

Громадян просять не включати відразу кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком

У суботу, 23 листопада, час застосування та обсяг обмежень буде з 08:00 до 22:00. Однак, ці обмеження можуть змінитися протягом доби.

Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго". Зазначається, що причиною тимчасового введення обмежень є пошкодження енергооб'єктів під час масованої-дронової атаки 17 листопада.

"Завтра, 23 листопада, час застосування та обсяг обмежень будуть наступними: 8:00 – 22:00 – одна черга відключень", – йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що аварійно-відновлювальні роботи продовжуються. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання

"Увага! Час застосування та обсяг обмежень можуть змінитися протягом доби. Актуальну інформацію про графіки відключень дізнайтесь на сайті та офіційних сторінках вашого обленерго", — зазначили в "Укренерго".

При цьому громадян просять не вмикати відразу кілька потужних приладів одночасно, коли світло тільки з’являється за графіком.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що народний депутат Сергій Нагорняк назвав умову, за якої графіки відключення світла скасують в Україні.