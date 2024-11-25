У Києві передадуть землю ПЦУ для нового храму

Поки що ділянку орендують

На сайті Київської міської ради з'явився проєкт рішення про передачу земельної ділянки в постійне користування Православної Церкви України. Ділянка розташована на вулиці Петра Вершигори в Дніпровському районі столиці.

"Телеграф" розглянув проєкт рішення. Відомо, що на ділянці розміром 0,12 гектара, вже йде будівництво храму преподобного Меркурія Чернігівського ПЦУ.

Земельна ділянка належить до земель комунальної власності територіальної громади міста Києва. За попереднім розрахунком, її нормативна грошова оцінка складає понад 1,3 мільйона гривень.

"Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. Відповідно до Податкового кодексу України та Положення про плату за землю в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 23.06.2011 № 242/5629 "Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві" (зі змінами та доповненнями) розрахунковий розмір земельного податку складатиме: 132 грн 54 коп. (0,01%)", — зазначено у пояснювальній записці до проєкту рішення.

Наразі земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:66:010:0020 релігійна громада орендує. Проєкт рішення про передачу землі в постійне користування, який опублікували 19 листопада 2024 року, ймовірно, будуть розглядати на наступному засіданні комісії Київради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин.

Місце будівництва на карті

Раніше "Телеграф" писав, що у головному соборі Луцька намалювали фрески із бізнесменами. Список дав керівник Волинської єпархії ПЦУ.