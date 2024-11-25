В Киеве передадут землю ПЦУ для нового храма

Пока участок арендуют

На сайте Киевской городской рады появился проект решения о передаче земельного участка в постоянное использование Православной Церкви Украины. Участок расположен на улице Петра Вершигоры в Днепровском районе столицы.

"Телеграф" рассмотрел проект решения. Известно, что на участке размером 0,12 гектара уже идет строительство храма преподобного Меркурия Черниговского ПЦУ.

Земельный участок относится к землям коммунальной собственности территориальной общины города Киева. По предварительному расчету ее нормативная денежная оценка составляет более 1,3 миллиона гривен.

"Реализация решения не нуждается в дополнительных расходах городского бюджета. Согласно Налоговому кодексу Украины и Положению о плате за землю в городе Киеве, утвержденному решением Киевской городской рады от 23.06.2011 № 242/5629 "Об установлении местных налогов и сборов в г. Киеве" (с изменениями и дополнениями) расчетный размер земельного налога составит: 132 грн. 54 коп. (0,01%)", — указано в пояснительной записке к проекту решения.

Сегодня земельный участок с кадастровым номером 8000000000:66:010:0020 религиозная община арендует. Проект решения о передаче земли в постоянное пользование, опубликованный 19 ноября 2024 года, вероятно, будут рассматривать на следующем заседании комиссии Киеврады по архитектуре, градопланированию и земельным отношениям.

Место строительства на карте

Ранее "Телеграф" писал, что в главном соборе Луцка нарисовали фрески с бизнесменами. Список дал руководитель Волынской епархии ПЦУ.