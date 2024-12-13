Росіяни просунулися на Донеччині та в Курській області, але ЗСУ також мали успіх (карти боїв)

Тривають важкі бої

Йде 1024-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, нещодавно українські війська відновили втрачені позиції під Сватовим (Луганська область). Росіяни просунулися на головному українському виступі в Курській області та біля Часового Яру, Покровська і Курахового.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), є просування російської армії в Курській області, де триває операція Сил оборони України. Геолокаційні кадри свідчать, що ворог просунувся на північний захід від Плехового та на південний схід від Куриловки (на південь від Суджі).

Українські сили нещодавно відновили втрачені позиції поблизу Сватового на Луганщині. Геолокаційні кадри показують, що наші захисники відбили Копанки (на захід від Сватового).

Натомість росіяни нещодавно незначно просунулися в напрямку Часового Яру. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 грудня, свідчать про те, що росіяни просунулися вздовж вулиці Лісової на західній околиці Калинівки (на північ від Часів Яру) і захопили поселення.

Також російська армія мала успіх на південь від Покровська. Згідно зі свіжими геолокаційними кадрами, росіяни окупували Новотроїцьке і пройшли вздовж лінії Донецької залізниці на захід від Нового Труда, а також уздовж вулиці Соснової на заході Шевченка.

Вдалося росіянам просунутися також й на Курахівському напрямку. Геолокаційні кадри показують, що ворог захопив нові території по вулиці Нагорній та по вулиці Урожайній. За даними ISW, російська армія досягла додаткових успіхів також на південь від Курахового.

Як повідомляв "Телеграф", адміністрація президента США Джо Байдена трохи більше, ніж за місяць до свого відходу з Білого дому обрала іншу стратегію постачання озброєння Україні. Тепер постачання максимально прискорені з метою надати Україні якнайбільше сил до 20 січня 2025 року.