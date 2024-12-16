До кінця року в Києві перекриють один із шляхопроводів (схема)

Водіїв просять врахувати зміни

З 16 до 30 грудня у Києві діятимуть обмеження на рух транспорту шляхопроводом на перетині вулиці Михайла Бойчука із залізницею біля станції "Київ-Деміївський". Причиною став ремонт залізобетонних конструкцій мостового полотна.

Про це повідомляє КК "Київавтодор". Зазначається, що роботи триватимуть з 8:00 16 грудня до 8:00 30 грудня.

У цей період для автомобілістів буде перекрита крайня права смуга в напрямку вулиці Саперно-Слобідської.

Комунальники закликають водіїв враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів та перепрошують за можливі незручності.

Схема обмежень

Нагадуємо, що у Києві з 1 листопада діє "зимовий" швидкісний режим. Дозволена швидкість містом — до 50 км/год.

На 8 ділянках, де в попередній період було дозволено їхати зі швидкістю 80 км/год, фахівці ЦОДРу демонтували 105 дорожніх знаків обмеження швидкості "80".

Зазначимо, це обмеження є сезонним та запроваджується щороку з настанням холодів. Режим швидкості для автомобілів до 50 км/год поширюється на всі вулиці у містах, включаючи ті, де у літній період можна було розганятися до 80 км/год.

Раніше "Телеграф" писав, як Київ готується до роботи світлофорів під час відключень світла. В КМДА оцінили вартість оснащення усіх світлофорів у столиці шафами резервного живлення у 2-4 млрд гривень, а триватиме цей процес "декілька років".