Киевский учитель с учениками сделали пародию на S.T.A.L.K.E.R. 2: получилось атмосферно (видео)
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Игра нашла ценителей по всему миру
Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 несмотря на многочисленные аномалии в игровом процессе все же смогла покорить сердца множества игроков по всему миру. Не удивительно, что в самой Украине на ее тему начали делать множество пародий.
В частности учитель одной из столичных школ решил с учениками записать видео на эту тему. Кадрами поделился telelgram-канал УНИАН.
На кадрах показаны основные аспекты игры — поиск тайников, исследование заброшенных локаций, взаимодействие с аномалиями и конечно же посиделки с другими сталкерами.
Стоит отметить, что S.T.A.L.K.E.R. 2 ушла в релиз 20 ноября 2024 года, а 19 декабря совладелец GSC Games Максим Криппа сообщил, что она уже полностью окупила затраты на производство. При этом, о первом миллионе проданных копий игры стало известно уже 22 ноября.
По данным сервиса VG Insights, на 19 декабря только в Steam шутер продался тиражом в 2,8 млн копий и заработал 134 млн долларов.
Кроме того, сервис Steam вынес ее в список кандидатов на звание лучшей игры 2024 года. Полный список претендентов выглядит следующим образом:
- Black Myth: Wukong
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Balatro
- Helldivers 2
- Warhammer 40,000: Space Marine II
Ранее "Телеграф" писал, что ругательная песня из STALKER 2 развеселила украинцев. Сам исполнитель признался, что он даже не знал для чего разработчики выбрали эту песню.