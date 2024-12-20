Денег хватило бы на тысячи автомобилей для ВСУ. Киев до сих пор не потратил треть бюджета

Киевсовет обнародовал документ

По состоянию на 1 декабря власти Киева не потратили почти треть средств из запланированных на расходы в бюджете города на 2024 год. Сумма остатка составляет 35,4 миллиарда гривен.

Об этом сообщил активист Сергей Пасюта со ссылкой на справку о выполнении бюджета Киева. Документ опубликован на официальном сайте Киевского городского совета.

В нем отмечается, что в 2024 году бюджетом предусмотрено 101,48 миллиарда гривен расходов общего и специального фондов. В то же время по состоянию на 1 декабря было израсходовано 66,07 миллиарда гривен.

Стоит отметить, что средств, которые не потратили власти столицы, хватило бы на закупку для Сил обороны более 19 тысяч новых пикапов Mitsubishi L200. Цена одного такого автомобиля составляет примерно 1,8 миллиона гривен.

Mitsubishi L200

Или за эти средства можно было бы приобрести более 790 мобильных госпиталей. К примеру, озвученная стоимость одного мобильного госпиталя "Rheinmetall ZMS", уже поставлявшихся в Украину, составляет около 44 миллионов гривен.

Мобильный полевой госпиталь Rheinmetall

Напомним, в Киевском городском совете 12 декабря с треском провалилась попытка принять проект решения о сохранении значительных исторических зданий Киева "старших" за 100 лет.