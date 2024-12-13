Україна втрачає сотні мільйонів через iPhone 16: журналіст озвучив важливий момент

Збитки бюджету колосальні

Майже 80% нових iPhone16 з'явились в Україні нелегальним шляхом, адже зі старту продажу було імпортовано приблизно 17 тисяч, а продано 101 тисячу смартфонів.

Про це пише український журналіст Євген Плінський. За його словами, збитки бюджету у цьому випадку навіть страшно рахувати.

"На прикладі продажу в Україні iPhone16 я продемонструю всі глибини дна, на якому ми знаходимося, та підняття з якого поки не передбачається. Так от. З моменту старту продажу цього ґаджету, який розпочався 20 вересня, в Україну було офіційно імпортовано 17 000 iPhone16", — пише журналіст.

За його підрахунками, в місяць приблизно продається по 6 тисяч телефонів. Проте активовано мобільними операторами в Україні з початку старту продажів 101 тисяча смартфонів, тобто по 110 активацій на день

"Суто математично обраховуємо, що якщо зі 101 000 iPhone16 лише 17 000 офіційно імпортовані, то 84 000 активованих пристроїв зʼявились та були продані в Україні нелегально. І тут вже не пройдуть коментарі про "вживані телефони" з новою активацією. Модель нова. Виходить, що 80% iPhone16 в тіні", — наголошує Плінський.

За його словами, у грошах це приблизно $100 млн, і це лише за три місяці. Тобто втрати бюджету тут колосальні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у всіх мобільних операторів зростуть ціни на тарифи, до прикладу, у "Київстар" на 25%.