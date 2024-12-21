Люди приняли дым от мангала в ресторане "Реберня" за пожар и началась паника (видео)

На месте работают спасатели

В субботу, 21 декабря, в Печерском районе столицы началось задымление в популярном заведении "Реберня". Ресторан находится рядом с метро "Арсенальная".

На место происшествия оперативно прибыло сразу несколько экипажей спасателей, однако это оказался дым от мангала. Об этом сообщают столичные Телеграм-каналы.

В какой-то момент сильный густой дым окутал улицы центральной части города. Люди начали паниковать и подумали, что в "Реберне" вспыхнул масштабный пожар. На месте работали все экстренные службы Киева, однако, к счастью, информация о пожаре не подтвердилась.

Заведение расположено на Печерске по улице Ивана Мазепы.

Как сообщил представитель ГСЧС Киева Павел Петров, дым от мангала приняли за возгорание на крыше.

По прибытии спасатели обследовали помещение заведения и пожара не обнаружили. Вызов оказался ложным.

«Реберня» на Печерске на улице Ивана Мазепы

Напомним, в Днепровском районе Киева произошел масштабный пожар. Так, по предварительным данным, на территории жилого массива Воскресенка начало гореть кафе, а затем огонь перебросился и на соседние заведения.

Прохожие изначально услышали звуки похожие на взрыв, а уже затем увидели густой черный дым.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в историческом районе Киева горел популярный бар — This is Пивбар. По словам очевидцев, в самом помещении бара очень дымно.