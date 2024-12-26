Одні виправдовують, інші бідкаються. Скандал з моргом у Києві отримав продовження

Проблема має системний характер

У столичних моргах не вщухають скандали, вже вкотре люди жаліються на обслуговування, корупцію та бюрократію. Один з дописів журналістки Олександри Горчинської про морг Києва викликав суспільний резонанс.

Адже люди розділися на тих, кого це не дивує, і тих, хто неодноразово стикався з цим. Про це пише журналістка у Facebook.

За її словами, йшлося про морг на вул. Оранжерейна в Києві, куди пані Олександра потрапила з подругою. Вона була шокована не тільки виглядом закладу, де ремонт не робили пів століття, а й тим, що на кожному кроці треба "класти гроші у кишеню" працівникам моргу.

Проте під дописом дуже багато українців у коментарях поділились своїми схожими історіями. Жінка додає, що не знає, що її вразило більше: масштаби проблеми, чи те, що, як виявилося, чимало людей мислять категоріями "всі й так знають про все, нащо ви написали цей висер?".

При цьому історій від людей, які зіштовхнулись з корупцією, бюрократією в моргах, ще більше.

"Коментарі свідчать про те, що проблема має системний характер, і не зникає нікуди десятиріччями. Так було до початку війни — і я зараз навіть не про повномасштабку. І так триває зараз, коли йдеться про велику кількість загиблих внаслідок війни, зокрема військових", — пише жінка.

Водночас були і ті, люди, які наголосили, що усі все і так знають, то навіщо піймати цей шквал. За словами журналістки, виправдовувати чиєсь хамство на будь-якій посаді, шукати винних або замовчувати — ницо.

"Прикро, що і справді є люди, готові цілком серйозно виправдовувати хамство низькими зарплатами, та вважають, що створення комфортних умов для отримувачів державних послуг не входить до прямих компетенцій держави. Не здивуюся, якщо це ті самі люди, які потім готові власними руками зрізати пандуси на під’їздах, дбайливо встановлені іншими для осіб з інвалідністю. Бо, як-то кажуть, не жили добре, нема чого і починати, так?…" — пише журналістка.

Аби не бути голослівною, Горчинська вже зареєструвала звернення на Урядовій гарячій лінії.

Нагадаємо, що у першому дописі про столичний морг журналістка розповіла про реалії, у яких живуть люди. За її словами, у морзі жахливо все: від причин твоєї появи там до самого закладу. Адже реєстратура, мов сарай, зі злими працівниками, які кричать, повчають, лихословлять та дозволяють собі переривати роботи на годину. При цьому людям навіть немає де присісти, сходити в туалет (хіба що біотуалет на вулиці). Ба більше на третій рік повномасштабної війни у моргах приймають разом і цивільних, і військових. Тому довжелезна черга годинами стоїть з 8 ранку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на ремонт столичного моргу грошей не було і не буде. У МОЗ відповіли на кілька нагальних питань.