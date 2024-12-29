У Києві прогнозують небезпечну погоду: водіям і пішоходам потрібно бути уважними
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Будьте максимально обережні та розважливі
У неділю, 29 грудня, у Києві очікується сильний туман, який призведе до обмеженої видимості на дорогах та вулицях міста. Мешканців та гостей столиці попереджають про небезпечні метеорологічні явища — у столиці оголошено І рівень небезпеки (жовтий).
Передбачається, що туман обмежить видимість до 200-500 метрів. Про це повідомили у прес-службі "Укргідрометцентру".
За прогнозами синоптиків, 29 грудня, у столицівночі та вранці буде туман. При цьому погода буде хмарною, але без істотних опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень від 0° до +3° тепла.
Фахівці "Укргідрометцентру" також нагадують, що погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
Які правила слід дотримувати водіям під час водіння в тумані:
- знизити швидкість руху;
- за наявності протитуманних фар включити їх разом із ближнім світлом;
- дотримуватись безпечної дистанції руху;
- під час зупинки включати "аварійку";
- уникати різких маневрів на дорозі;
- не відволікатися та бути максимально сконцентрованим.
Пішоходів закликають бути уважними та надягати світлоповертаючі елементи – флікери, щоб бути помітними для водіїв під час туману.
Що означає шкала колірних рівнів небезпеки?
Зелений рівень – небезпечних та несприятливих погодних явищ не очікується.
Жовтий рівень — погодні умови потенційно небезпечні. Можливі опади, грози, пориви вітру, високі або низькі температури та ін.
Помаранчевий рівень — погодні умови становлять реальну небезпеку. Шквали, зливи, грози, град, спека, морози, снігопади, хуртовини та ін. Явища можуть негативно вплинути на соціально-економічну діяльність та призвести до значної матеріальної шкоди, а також можливі людські жертви.
Червоний рівень – погодні умови дуже небезпечні. Ураган, зливи, дуже сильні снігопади, великий град, надзвичайна пожежна небезпека і т.д. Такі явища можуть завдати серйозних матеріальних збитків і спричинити людські жертви.
Нагадаємо, раніше Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" розповів, що перед Новим роком очікується значне зниження температури повітря.