Мати кинула немовля на кілька днів в зачиненій квартирі в Києві

Матір'ю може бути 16-річна дівчина

У неділю, 5 січня, на вулиці Азербайджанській у Києві рятувальники визволили немовля. Дитина кілька днів була заблокована у квартирі.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. У повідомленні до публікації зазначили, що рятувальників викликали жителі будинку, які почули плач дитини.

"Після відкриття дверей немовля виявили у критичному стані. Його матір’ю виявилася 16-річна дівчина", — йдеться у повідомленні.

За словами представника відділу комунікацій поліції Києва Дмитра Грищенка, наразі зʼясовуються деталі, вся інформація буде згодом.

Нагадаємо, що у місті Богуслав, розташованому в Обухівському районі під Києвом, поліцейські розшукують жінку, яка залишила новонароджену дитину просто на вулиці.

Раніше "Телеграф" писав, що у Кривому Розі трирічне маля померло в реанімації після жорстокого побиття рідного батька. Він відходив його палицею. Чотири дні лікарі виборювали його життя, але не змогли врятувати. Наразі чоловік перебуває під вартою. За тяжкі тілесні з летальними наслідками йому світить до 10 років в’язниці.