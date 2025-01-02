Кинула немовля помирати на вулиці. Під Києвом розшукують горе-мати

Дитину знайшли під приватним будинком

У місті Богуслав, розташованому в Обухівському районі під Києвом, поліцейські розшукують жінку, яка залишила новонароджену дитину просто на вулиці.

Про це повідомила пресслужба ГУНП України у Київській області. За даними правоохоронців, у четвер, 2 січня, біля одного з приватних будинків було виявлено сумку, в якій лежав новонароджений хлопчик.

Дитину відвезли до лікарні, нею займаються лікарі.

Правоохоронці встановлюють обставини події та розшукують батьків немовляти.

Відповідно до статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за ухилення батьків або опікунів від процесу виховання дітей, а також за відсутність необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей передбачено штраф у розмірі від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Злісне невиконання обов’язків з виховання дітей, що спричинило трагічні наслідки, аж до смерті, є вже кримінальною відповідальністю. За це передбачено позбавлення волі від двох до п’яти років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одесі через пожежу постраждала дитина.