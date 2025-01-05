Мать бросила младенца на несколько дней в закрытой квартире в Киеве

Матерью может быть 16-летняя девушка

В воскресенье, 5 января, на улице Азербайджанской в Киеве спасатели освободили младенца. Ребенок несколько дней был заблокирован в квартире.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. В сообщении к публикации отметили, что спасателей вызвали жители дома, услышавшие плач ребенка.

"После открытия двери младенца обнаружили в критическом состоянии. Его матерью оказалась 16-летняя девушка", — говорится в сообщении.

По словам представителя отдела коммуникаций полиции Киева Дмитрия Грищенко, сейчас выясняются детали, вся информация будет позже.

Напомним, что в городе Богуслав, расположенном в Обуховском районе под Киевом, полицейские разыскивают женщину, которая покинула новорожденного прямо на улице.

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