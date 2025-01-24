Прийшла весна? Київ може прогрітись до +7 градусів наприкінці тижня

В кінці цього тижня киянам варто очікувати на теплу, суху погоду

Майже весь тиждень у Києві трималась хмарна, мокра та прохолодна погода. Однак вже з п'ятниці, 24 січня, температура буде рости, а опадів не прогнозується.

Місцями у столиці триматиметься туман. Синоптики попереджають водіїв та пішоходів про обмежену видимість на дорогах та тротуарах, йдеться в прогнозі Meteofor.

У п'ятницю, 24 січня, у місті передбачається сильна хмарність. Вночі протримався туман. Опадів не прогнозується. Денна температура виросте до +3 градусів, а вночі зафіксувалась біля 0. Сила вітру в цей день не перевищить легких 2 м/с.

Перший вихідний, 25 січня, також прогнозується хмарним, але сухим. У першій половині доби має протриматись туман. Повітря вдень прогріється до +4 градусів, а вночі охолоне до +2 градусів. Найбільші пориви вітру очікуються ввечері — слабкі 4 м/с.

А у неділю, 26 січня, хоча і триматиметься хмарність, але у місто увірветься ще більше потепління. Показники термометрів у денний час виростуть до +7 градусів, а вночі впадуть до +3 градусів. Вранці та вдень очікується найбільша сила вітру — свіжі 8-9 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким містам пощастить із погодою 24 січня.