Пришла весна? Киев может прогреться до +7 градусов в конце недели

В конце этой недели киевлянам следует ожидать теплую, сухую погоду

Почти всю неделю в Киеве держалась облачная, мокрая и прохладная погода. Однако уже с пятницы, 24 января, температура будет расти, а осадки не прогнозируются.

Местами в столице будет держаться туман. Синоптики предупреждают водителей и пешеходов об ограниченной видимости на дорогах и тротуарах, говорится в прогнозе Meteofor.

В пятницу, 24 января, в городе предполагается сильная облачность. Ночью продержался туман. Осадков не прогнозируется. Дневная температура вырастет до +3 градусов, а ночью зафиксировалась около 0. Сила ветра в этот день не превысит легких 2 м/с.

Первый выходной, 25 января, также прогнозируется облачным, но сухим. В первой половине дня должен продержаться туман. Воздух днем прогреется до +4 градусов, а ночью остынет до +2 градусов. Наибольшие порывы ветра ожидаются вечером – слабые 4 м/с.

А в воскресенье, 26 января, хотя и будет держаться облачность, но в город ворвется еще большее потепление. Показатели термометров в дневные часы вырастут до +7 градусов, а ночью упадут до +3 градусов. Утром и днем ожидается самая большая сила ветра — свежие 8-9 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким городам повезет с погодой 24 января.