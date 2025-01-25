Під Києвом у квартирі пролунав потужний вибух: склопакети вилетіли на величезну відстань (відео)

На щастя, ніхто не постраждав

У суботу, 25 січня, в одному із житлових комплексів Ірпеня на Київщині пролунав потужний вибух. На місце події оперативно прибули рятувальники та правоохоронці.

Судячи з опублікованих знімків, вибухова хвиля була настільки сильною, що віконні рами з балкона вилетіли на велику відстань. Подробиці НП розповіли у прес-службі ДСНС України.

Відомо, що у квартирі на 7-му поверсі 10-ти поверхового будинку у місті Ірпінь пролунав вибух. Рятувальники, які прибули на місце НП, виключили можливість виникнення пожежі.

Що саме вибухнуло в оселі — невідомо. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Вибух був настільки потужним, що склопакети на балконі повністю вирвало та "викинуло" на величезну відстань.

Вони приземлилися практично біля сусіднього будинку, а частини конструкції розкидало парковкою та дорогою.

Квартира внаслідок вибуху також була пошкоджена.

Причини та обставини події встановлюються. За цим фактом проводиться розслідування.

Вибух пролунав в Ірпені

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в ніч проти 25 січня Київ і область атакували ударні безпілотники російських окупантів. Внаслідок цього уламки дрону впали на багатоповерхівку на Київщині та сильно пошкодили будинок.