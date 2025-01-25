Под Киевом в квартире прогремел мощный взрыв: стеклопакеты вылетели на огромное расстояние (видео)

К счастью, никто не пострадал

В субботу, 25 января, в одном из жилых комплексов Ирпеня на Киевщине прогремел сильный взрыв. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и правоохранители.

Судя по опубликованным снимкам, взрывная волна была настолько сильной, что оконнные рамы с балкона вылетели на огромное расстояние. Подробности ЧП рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.

Известно, что в квартире на 7-м этаже 10-ти этажного дома в городе Ирпень прогремел взрыв. Прибывшие на место ЧП спасатели исключили возможность возникновения пожара.

Что именно взорвалось в жилище — неизвестно. К счастью, обошлось без пострадавших.

Взрыв был настолько мощным, что стеклопакеты на балконе полностью вырвало и "выбросило" на огромное расстояние. Они приземлились практически у соседнего дома, а части конструкции разбросало по парковке и дороге.

Квартира в результате взрыва также была повреждена.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту проводится расследование.

Взрыв прогремел в Ирпене

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в ночь на 25 января Киев и область атаковали ударные беспилотники российских оккупантов. В результате этого обломки дрона упали на многоэтажку на Киевщине и сильно повредили дом.