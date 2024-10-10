В елітному ЖК під Києвом пролунав потужний вибух, перші подробиці (відео)

Рештки віконниць та обшивки впали на парковку під будинком

У четвер, 10 жовтня, в одному з житлових комплексів Софіївської Борщагівки прогримів потужний вибух. На опублікованих фото видно, що вибуховою хвилею винесло віконні рами на лоджії і навіть зруйнувало частину стіни багатоквартирного будинку.

За інформацією "Телеграфу", попередньо обійшлося без постраждалих і загиблих. На місці працюють усі екстрені служби міста.

Відомо, що на території житлового комплексу "Щасливий" у Софіївській Борщагівці прогримів вибух. Як виявилося, в одній із квартир щось потужно здетанувало.

Унаслідок події вилетіло скло у вікнах і на лоджії, а також вирвало частину стіни.

Залишки віконниць і шматки обшивки впали на парковку перед будинком.

Після вибуху квартиру огорнув густий чорний дим. "Телеграфу" цю інформацію підтвердили у пресслужбі ДСНС столиці і зазначили, що за попередніми даними обійшлося без постраждалих і загиблих.

Пожежу, яка почалася у квартирі, оперативно ліквідував охоронець ЖК. Він же і викликав на місце події всі екстрені служби столиці.

У поліції НП поки не коментують. Причини та обставини вибуху встановлюють.

ЖК "Щасливий" знаходиться в селі Софіївська Борщагівка. Це великий житловий комплекс із сімома багатоповерховими будинками. У якому саме пролунав вибух, поки невідомо.

Вибух прогримів у ЖК «Щасливий»

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в одному з ЖК Києва пролунав потужний вибух. За попередньою інформацією, тут сталася розгерметизація газу. Вибух стався на восьмому поверсі ЖК "Софія" який знаходиться у селі Софіївська Борщагівка.