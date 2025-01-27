У Києві прибрали пам’ятник відомому вченому (фото)

Пам’ятник вивезуть на спеціальний майданчик

У Києві прибрали пам’ятник російському фізіологу Івану Павлову. У липні 2023 року він потрапив до списку об'єктів, які підлягають демонтажу в рамках деколонізації.

Про це повідомив Департамент територіального контролю Києва. Пам’ятник до цього був біля Олександрівської лікарні в Печерському районі.

"Попри його внесок у науку, його постать пов’язана з імперським наративом. Історично школа Івана Павлова проводила жорстокі експерименти не лише на тваринах, але й на людях. Зокрема, для цих експериментів використовували безпритульних дітей віком від 6 до 15 років", — йдеться у повідомленні.

Пам’ятник вивезли на спеціальний майданчик, але пізніше передадуть до Державного музею авіації Антонова, де зберігаються й інші демонтовані пам'ятки.

У департаменті додали, що з 2022 року силами КП "Київблагоустрій" було демонтовано 59 об’єктів. Загалом станом на січень 2025 року зі столичних вулиць прибрали 118 об’єктів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, де у Києві стояли пам’ятники радянському диктатору Йосипу Сталіну і коли їх звідти прибрали.